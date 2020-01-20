اختتام الجولة الـ20 "للكالتشيو" بنتيجة غير متوقعة

فجر فريق سبال متذيل الدوري الإيطالي لكرة القدم مفاجأة كبيرة بفوزه على أتالانتا (2-1) في عقر داره، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين في ختام منافسات الجولة الـ20 "للكالتشيو".

وأحرز هدفي سبال كل من لاعبيه أندريا بيتانيا، وماتيا فالوتي في الدقيقتين (54، و60) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم السلوفيني يوسيب إيليشيش هدف أصحاب الأرض اليتيم مبكرا، في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.

وتوقف رصيد أتالانتا بعد هذه الهزيمة عند 35 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس على سلم جدول ترتيب "الكالتشيو".

في المقابل، رفع فريق سبال رصيده 15 نقطة، وتقدم من القاع إلى المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT