ريال مدريد يتعاقد رسميا مع "جوهرة" برازيلية (فيديو)

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين رسميا، ضم اللاعب البرازيلي الموهوب رينير جيسوس، لاعب خط وسط فريق فلامنغو، بعقد لمدة 6.5 سنوات حتى يونيو 2026.

وجاء إعلان الفريق الملكي عن ضم الموهوب رينير جيسوس رسميا بعد يوم فقط من إكماله ربيعه الـ18 عاما، السن القانونية المسموح بها للتوقيع مع اللاعبين الشباب، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في مطلع شهر يناير الجاري، إلى أن ريال مدريد سيدفع 30 مليون يورو، لفريق فلامنغو، علما أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب الموهوب يبلغ 35 مليون يورو، على أن تذهب 24 مليون يورو للفريق البرازيلي، و6 ملايين إلى كل من عائلة اللاعب ووكيل أعماله مناصفة.

واستهل اللاعب الشاب مشواره مع فريق فلامينغو الأول في يوليو الماضي، في بطولة كاس الليبرتادوروس، ومن ثم في المباريات المتبقية ضمن الدوري المحلي الدرجة (A)، وأحرز 6 أهداف في 14 مواجهة.

The capabilities of Reinier Jesus

pic.twitter.com/HhEUpP0EbX — Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) 3 января 2020 г.

إقرأ المزيد

وسيلتحق رينير جيسوس، بفريق ريال مدريد الثاني (كاستيا)، 9 فبراير المقبل، بعد انتهاء مباريات منتخب البرازيل تحت 23 عاما، في بطولة أمريكا الجنوبية، لما قبل الأولمبياد في كولومبيا.

وتنافس مع ريال مدريد على الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي الواعد كل من جاره و"عدوه" اللدود أتلتيكو مدريد، إضافة إلى فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

المصدر: وكالات