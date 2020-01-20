شاهد.. "الفرعون" صلاح يفك "شيفرة" الشياطين الحمر

هز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم شباك فريق مانشستر يونايتد أمس الأحد، ليفك عقدته في التسجيل في مرمى "الشياطين الحمر" خلال 4 مباريات سابقة.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لـ "الريدز" في شباك الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد (2-0)، في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جرت بينهما، ضمن منافسات الجولة 23 من "البريمير ليغ"، على ملعب "أنفيلد".

The assist.

The finish.

The roar.

The celebration



What a video!!



pic.twitter.com/jVnvVRXRNy — Football HQ (@FootbaII_HQ) January 19, 2020

وهز النجم المصري بذلك شباك جميع الأندية التي واجهها في الدوري الإنجليزي الممتاز، باستثناء فريقين فقط وهما: سوانزي سيتي وأستون فيلا.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 11 هدفا في الموسم الحالي "للبريميرليغ" ليتقاسم صدارة هدافي "الريدز" مع زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني.

كما يتربع ليفربول على عرش صدارة الدوري برصيد 64 نقطة، مبتعدا بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي، حامل اللقب.

المصدر: وكالات