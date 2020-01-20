أبو تريكة يعلق على أداء صلاح في مباراة مانشستر يونايتد

علق النجم السابق لمنتخب مصر والمحلل في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، محمد أبو تريكة، على أداء مواطنه محمد صلاح، في المباراة التي جمعت ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد، أمس الأحد.

وقال أبو تريكة في تصريحات خلال الأستوديو التحليلي الخاص بالمباراة: "صلاح قدم مباراة من أضعف مبارياته في الدوري الإنجليزي، الفرصة الضائعة إذا جاءت له 100 مرة لن يسددها بذلك الشكل السيئ".

وأضاف الدولي المصري السابق: "ليفربول فاز بالذكاء والقوة، وهو ما ظهر بشدة في الهدف الثاني، ذكاء من أليسون وسرعة صلاح".

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وأتم: "ليفربول فاز كذلك بفضل الفارق الكبير في الإمكانيات بينه وبين مانشستر يونايتد".

وسجل صلاح هدفا رائعا في شباك مانشستر يونايتد، ليساهم في فوز فريقه ليفربول، بهدفين نظيفين، ويعزز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 64 نقطة.

المصدر: وكالات