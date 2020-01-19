ليفربول ينتظر مانشستر يونايتد الليلة لتحقيق رقم قياسي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على نظيره ليفربول اليوم الأحد على ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي، وستكون المواجهة هي الثانية للفريقين هذا الموسم.

ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، فإن ليفربول في حال نجح بالتسجيل في مرمى مانشستر يونايتد مساء اليوم، ستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يسجل فيها "الريدز" هدفا واحدا على الأقل في كل مباراة من مبارياته الـ22 الأولى بالدوري الإنجليزي.

21 - This is @LFC's joint-best scoring streak from the start of a top-flight season in the club's history, with the Reds also netting in their first 21 games in the 1933-34 season. Rampant. #TOTLIVpic.twitter.com/4CsDUEVgtx — OptaJoe (@OptaJoe) January 11, 2020

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وإذا حقق ليفربول الفوز على مانشستر يونايتد، فإنه سيكون قد حقق انتصاره الـ13 على التوالي في الدوري الإنجليزي، وهذه هي ثاني أفضل سلسلة انتصارات متتالية للفريق الأحمر في تاريخ المسابقة.

وتعود السلسلة الأفضل، والتي امتدت إلى 17 فوزا، إلى شهر أكتوبر الماضي، وقد نجح "الشياطين الحمر" وقتها في وضع حد لسلسلة انتصارات ليفربول، عندما فرضوا التعادل على كتيبة الألماني يورغن كلوب 1-1.

بدوره يسعى النجم المصري محمد صلاح المتوج بلقب هداف الدوري في الموسمين الماضيين، لتسجيل هدفه الأول في مرمى مانشستر يونايتد، وبالتالي إزالة اسم مانشستر يونايتد من قائمة الفرق الثلاثة التي ما زال "الفرعون" لم يدك شباكها حتى الآن في الملاعب الإنجليزية، إلى جانب فريقي أستون فيلا وسوانزي سيتي، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى.

ويحتل "الريدز" صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة، متفوقا بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، علما بأن الفريق الأحمر ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات