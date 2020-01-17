صلاح يتحدث عن طريقة كلوب بالتحفيز قبل قمة يونايتد

أكد النجم المصري محمد صلاح على أهمية لقاء فريقه ليفربول مع ضيفه مانشستر يونايتد الأحد، في قمة منافسات المرحلة الـ23 للدوري الإنجليزي، متحدثا عن من يقف وراء حماس اللاعبين دوما.

وقال صلاح في تصريحات إعلامية الخميس، إن المواجهات المباشرة بين الفرق الستة القوية في "البريميرليغ" تتسم دائما بالندية.

وتطرق صلاح للحديث عن قائد كتيبة الفريق الأحمر الألماني يورغن كلوب، ودوره في إيجاد الحافز للمنافسة رغم تصدر الفريق بفارق مريح جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، حيث قال: "إنه يحفزنا للتركيز في المباراة المقبلة وعدم التكاسل والاعتماد على فارق النقاط الكبير، هو دائما يحرك شيئا بداخلك لتكون متحمسا من أجل المباراة المقبلة".

Jurgen Klopp held private chats with Sadio Mane and Mohamed Salah in bid to ease tensions https://t.co/vUForUpVlh — Alberto Allen (@albertoallen) January 17, 2020

إقرأ المزيد

ويسعى صلاح المتوج بلقب هداف الدوري في الموسمين الماضيين، لتسجيل هدفه الأول في مرمى مانشستر يونايتد، وبالتالي إزالة اسم الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر" من قائمة الفرق الثلاثة التي ما زال "الفرعون" لم يدك شباكها حتى الآن في الملاعب الإنجليزية، إلى جانب فريقي أستون فيلا وسوانزي سيتي، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى.

ويسعى ليفربول لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، بعدما حقق 20 فوزا مقابل تعادل وحيد كان أمام "الشياطين الحمر"، خلال 21 مباراة لعبها في الدوري حتى الآن.

ويحتل "الريدز" صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة، متفوقا بفارق 14 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، علما بأن الفريق الأحمر ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات