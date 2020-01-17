الأردن.. الوحدات يتفوق على الأرثوذكسي في أول مباريات سلسلة نهائي السلة (فيديو)
تغلب نادي الوحدات على نظيره الأرثوذكسي بفارق 5 نقاط وبنتيجة 90-85، في المواجهة الأولى التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاح سلسلة مباريات نهائي دوري كرة السلة الأردني.
وتنص قوانين البطولة على أن يلعب المتأهلان للمباراة النهائية (الوحدات والأرثوذكسي) 7 مباريات في سلسلة النهائي، على أن يظفر باللقب الفريق الذي يسبق بالفوز بـ4 مباريات.
وأشعلت جماهير الوحدات الغفيرة التي ملأت مدرجات صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب أجواء اللقاء.
#الوحدات 💚 pic.twitter.com/xEXHhVJsGg— Mohammed Qasem (@Mohamme57845831) January 17, 2020
#الوحدات— mo7mad masheh🇯🇴🇯🇴 (@_loding_) January 17, 2020
كان المفروض من إتحاد السله نقل المباراه النهائيه إلى ستاد عمان حتى يوسع جمهور الوحدات😃
عالمي يا جمهور الوحدات
نهائي دوري السله
💛 pic.twitter.com/loMKhrgieT
المصدر: وكالات