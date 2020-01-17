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الأردن.. الوحدات يتفوق على الأرثوذكسي في أول مباريات سلسلة نهائي السلة (فيديو)

الرياضة

الأردن.. الوحدات يتفوق على الأرثوذكسي في أول مباريات سلسلة نهائي السلة (فيديو)
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تغلب نادي الوحدات على نظيره الأرثوذكسي بفارق 5 نقاط وبنتيجة 90-85، في المواجهة الأولى التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاح سلسلة مباريات نهائي دوري كرة السلة الأردني.

وتنص قوانين البطولة على أن يلعب المتأهلان للمباراة النهائية (الوحدات والأرثوذكسي) 7 مباريات في سلسلة النهائي، على أن يظفر باللقب الفريق الذي يسبق بالفوز بـ4 مباريات.

وأشعلت جماهير الوحدات الغفيرة التي ملأت مدرجات صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب أجواء اللقاء.

المصدر: وكالات

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