الأردن.. الوحدات يتفوق على الأرثوذكسي في أول مباريات سلسلة نهائي السلة (فيديو)

تغلب نادي الوحدات على نظيره الأرثوذكسي بفارق 5 نقاط وبنتيجة 90-85، في المواجهة الأولى التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاح سلسلة مباريات نهائي دوري كرة السلة الأردني.

وتنص قوانين البطولة على أن يلعب المتأهلان للمباراة النهائية (الوحدات والأرثوذكسي) 7 مباريات في سلسلة النهائي، على أن يظفر باللقب الفريق الذي يسبق بالفوز بـ4 مباريات.

وأشعلت جماهير الوحدات الغفيرة التي ملأت مدرجات صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب أجواء اللقاء.

#الوحدات

كان المفروض من إتحاد السله نقل المباراه النهائيه إلى ستاد عمان حتى يوسع جمهور الوحدات😃

عالمي يا جمهور الوحدات

نهائي دوري السله

💛 pic.twitter.com/loMKhrgieT — mo7mad masheh🇯🇴🇯🇴 (@_loding_) January 17, 2020

المصدر: وكالات