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تشافي يقود السد للتتويج بكأس قطر (فيديو)

الرياضة

تشافي يقود السد للتتويج بكأس قطر (فيديو)
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توج السد بلقب بطولة كأس قطر لكرة القدم، بعد فوزه على الدحيل برباعية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.

وسجل رباعية السد، الجزائري بغداد بونجاح "هدفان" في الدقيقتين 21 و45+3، والكوري الجنوبي نام تاي هي، وأكرم حسن عفيف من ضربة جزاء في الدقيقتين 5 و71 على التوالي.

وهذا اللقب هو الـ71 للسد في تاريخه في مختلف المسابقات، والثاني للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بعد الفوز بكأس السوبر في مطلع الموسم على حساب الدحيل أيضا.

المصدر: وكالات

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