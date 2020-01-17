تشافي يقود السد للتتويج بكأس قطر (فيديو)
توج السد بلقب بطولة كأس قطر لكرة القدم، بعد فوزه على الدحيل برباعية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.
وسجل رباعية السد، الجزائري بغداد بونجاح "هدفان" في الدقيقتين 21 و45+3، والكوري الجنوبي نام تاي هي، وأكرم حسن عفيف من ضربة جزاء في الدقيقتين 5 و71 على التوالي.
فيديو : أهداف المباراة : #السد 4 - 0 #الدحيل ... نهائي #كأس_قطر 2020 pic.twitter.com/nQTV0BVkZM— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 17, 2020
وهذا اللقب هو الـ71 للسد في تاريخه في مختلف المسابقات، والثاني للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بعد الفوز بكأس السوبر في مطلع الموسم على حساب الدحيل أيضا.
جماهير #السد تحتفل باللقب رقم 71 للفريق بعد التتويج بـ #كأس_قطر على حساب #الدحيلpic.twitter.com/pjzXyzfqAm— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 17, 2020
#البطولة_71#CHAMP71Npic.twitter.com/juLsMF2XRI— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) January 17, 2020
الزعيم يتوج باللقب الـ 71 #السد#قطر#البطولة_71#CHAMP71Nhttps://t.co/hbqVQLgGtFpic.twitter.com/AJnqWT5rgK— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) January 17, 2020
المصدر: وكالات