تحديد ملعب نهائي كأس إسبانيا 2020

ذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل فريق أتلتيكو مدريد سيحتضن نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 والمقرر يوم 18 أبريل المقبل.

وقالت الإذاعة أن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وقع اتفاقا مع سلطات العاصمة الإسبانية مدريد من أجل احتضان الملعب للنهائي، ويفكر في تمديد الاتفاق لمدة 3 مواسم أو 4 مواسم مقبلة.

El Ayuntamiento de Madrid negocia que la final de la Copa sea en el Wanda Metropolitano https://t.co/SusKbPRItRpic.twitter.com/skjhi3OAEV — SDN Servicio de Noticias (@MundoSdn) January 17, 2020

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وأضافت الإذاعة أن الاتحاد الإسباني يرغب في تحديد ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا لعدة سنوات لتسهيل التنظيم وتسويق النهائي وتجنبا للجدل من طرفي النهائي من أجل مكان المباراة كما حدث سابقا.

وأقيمت مواجهة العام الماضي على ملعب "بينيتو فيامارين" معقل ريال بيتيس في إشبيلية والذي شهد فوز فالنسيا باللقب على حساب برشلونة في النهائي 2-1.

المصدر: وكالات