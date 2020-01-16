تعرف على الطبق السحري و"الحمية الغذائية" لعضلات رونالدو

يدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سنوات الشفق من مسيرته الكروية، لكن لياقته البدنية بعمر 34 عاما لا تزال كما هي دائما، والسر يكمن خلف الكواليس في نمط حياته المنضبط.

ويتطلب الأمر من رونالدو الكثير من العمل الشاق، من نظامه الغذائي، إلى ممارسة التمارين الرياضية الروتينية وساعات النوم الثابتة حتى في أوقات الراحة أو الإجازة.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن البرتغالي الذي انتقل لفريق "السيدة العجوز" صيف 2018 مقابل 99 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لأربع سنوات، يتناول 6 وجبات في اليوم بمعدل وجبة كل 3-4 ساعات، كي يحصل على احتياجات جسمه من العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها لاعب الكرة.

وتشكل الأسماك (سمك أبو سيف وسمك التونة وسمك القد المطهو بشكل خاص) والسلطة جزءا لا يتجزأ من نظام "صاروخ ماديرا" الغذائي، ووصف رونالدو طبق لحم الدجاج على حسابه في "إنستغرام" بالطبق "السحري" بسبب نسبة البروتين العالية والمنخفضة من الدهون.

Cristiano Ronaldo's amazing diet plan to keep in shape at 34 revealed https://t.co/I5IuvBliFd — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 14, 2020

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ويختار المهاجم الحائز على جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" 5 مرات لتناول وجبة الإفطار لحم الخنزير والجبن والزبادي قليل الدسم.

فيما تشكل ثمرة الأفوكادو جزءا رئيسيا من مكونات وجباته الخفيفة خلال اليوم إضافة للفواكه الطازجة.

ويأتي طبق لحم الدجاج مع السلطة رقم 1 في خيارات وجبتي الغداء والعشاء أو طبق سمك التونة مع السلطة والبيض والزيتون خيار ثان.

ويحرص نجم منتخب البرتغال على نظامه الغذائي، ويمتنع بشكل مطلق عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة أو المشروبات الغازية.

يذكر أن رونالدو قام بتسجيل 31 هدفا في 47 مباراة بجميع المسابقات في موسمه الأول مع فريقه الإيطالي يوفنتوس، فيما سجل 16 هدفا في 23 مباراة للموسم الحالي.

المصدر: thesun