 
مباشر

نجم سان جيرمان ينجو من سطو لصوص كرة القدم

الرياضة

نجم سان جيرمان ينجو من سطو لصوص كرة القدم
AFP FRANCK FIFE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2pn

حاول 4 رجال مقنعين اقتحام منزل نجم باريس سان جيرمان المدافع البرازيلي ماركينيوس، أثناء خوضه مواجهة فريقه أمام موناكو 3-3 في الدوري الفرنسي، لكنهم لم يستطيعوا سرقته.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن حارس الأمن في منزل البرازيلي استطاع إجبار اللصوص على الهروب من المكان، بعد أن قام بالاتصال بالشرطة وإبلاغهم بما حدث.

وتعد محاولة سرقة المدافع البرازيلي البالغ 25 عاما هي الخامسة من نوعها في فرنسا لأحد نجوم نادي باريس سان جيرمان، الذين سبق لهم في عام 2018، التعرض لعمليات سطو وسرقة منازل اللاعبين وهم إريك شوبو موتينغ، والقائد تياغو سيلفا، واللاعب السابق داني ألفيش، وليلفين كورزاوا.

إقرأ المزيد
مسلسل سرقة نجوم الكرة مستمر.. والضحية مدافع برشلونة
مسلسل سرقة نجوم الكرة مستمر.. والضحية مدافع برشلونة

الجدير بالذكر أن ماركينيوس جدد عقده مع النادي الباريسي حتى عام 2024، وشارك مع بطل الدوري بالموسم الماضي في 217 مباراة بالمسابقة المحلية، و50 لقاء بدوري أبطال أوروبا، وسجل 20 هدفا، وصنع 8 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا