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شارابوفا تنسحب من مباراة بسبب دخان حرائق أستراليا

الرياضة

شارابوفا تنسحب من مباراة بسبب دخان حرائق أستراليا
AFP WILLIAM WEST
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انسحبت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا في التنس من مباراة استعراضية، الثلاثاء، في مدينة ملبورن الأسترالية، بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق التي ضربت شرق البلاد.

وطلبت النجمة البالغة 32 عاما وقتا مستقطعا عندما كانت متعادلة في المجموعة الثانية 5-5 (بعد خسارتها الأولى 6-7) مع الألمانية لاورا سيغموند، زاعمة أن "اللاعبات يتنشقن الدخان".

وكانت إدارات الإطفاء في أستراليا أعلنت الثلاثاء نجاحها في كبح أقوى "حريق ضخم" عرفته البلاد، والذي بقي لثلاثة أشهر خارجا عن السيطرة، فيما يتوقع أن يبدأ هطول الأمطار قريبا في المناطق المنكوبة ليخفف ذلك من كثافة الحرائق.

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وأدى دخان الحرائق المتسبب في تدهور نوعية الهواء في ملبورن إلى تعليق منظمي بطولة أستراليا المفتوحة التمارين المقررة الثلاثاء تمهيدا لأولى البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الاثنين المقبل.

ووصفت شارابوفا، التي لعبت بمساعدة ضمادة لاصقة لتسهيل التنفس، ظروف اللعب بـ"القاسية"، موضحة أنها عانت "نوبات سعال" في نهاية المجموعة الثانية.

وقالت حاملة لقب 5 بطولات كبرى والتي تراجعت إلى المركز 145 عالميا بسبب معاناتها مع الإصابات: "طلب منا حكم الكرسي أن نخوض شوطا إضافيا، من وجهة نظري كان القرار (الانسحاب) حكيما".

وحصلت شارابوفا على دعوة من المنظمين للمشاركة في أستراليا المفتوحة، من جهتها، وصفت سيغموند الدخان بأنه:"اخترق بُنيتي، هذه أول مرة ألعب في ظروف مشابهة وأقر بأني شعرت بها في المجموعة الثانية".

المصدر: "أ ف ب"

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