وست هام يخسر حارسه حوالي أسبوعين

أعلن وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم غياب الحارس، أوكاش فابيانسكي، لفترة تصل إلى أسبوعين بسبب معاناته من إصابة في أعلى الفخذ.

وخضع الحارس البالغ 34 عاما لجراحة عضلية بعد إصابته في سبتمبر الماضي، وعاد إلى الملاعب نهاية العام الماضي لكنه خرج من الملعب بعد 13 دقيقة من مباراة انتهت بالهزيمة 1-0 أمام شيفيلد يونايتد يوم الجمعة الماضي.

A scan report has revealed that Lukasz Fabianski will be out of action for just a couple of weeks.



We're right behind you, @LukaszFabianski! 💪 — West Ham United (@WestHam) January 13, 2020

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وقال وست هام إن الفحوص أظهرت معاناة الحارس البولندي من إصابة معتادة بعد الجراحة السابقة.

ونقل موقع النادي عن، ريتشارد كولينج، رئيس الجهاز الطبي قوله في بيان :"من الجيد أن إصابة أوكاش لم تتفاقم بعد الإصابة السابقة، نتوقع أن يكون أوكاش جاهزا مرة أخرى في غضون أسبوعين".

وتراجعت نتائج وست هام بعد إصابة فابيانسكي، إذ كان يحتل المركز الخامس قبل أن يصبح بالمركز 17 عندما عاد الحارس البولندي أمام ليستر سيتي في 28 ديسمبر.

وبعد الخسارة أمام شيفيلد بات وست هام يقبع بالمركز 16 برصيد 22 نقطة من 21 مباراة قبل مواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل.

المصدر: "رويترز"