رينا يعود إلى "البريمير ليغ"

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع حارس المرمى الإسباني، بيبي رينا، على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي حتى نهاية الموسم.

ووقع خيار المدرب، دين سميث، على المخضرم رينا البالغ 37 عاما لتعويض، توم هيتون، الذي تعرض لإصابة في الركبة ضد بيرنلي في اليوم الأول من السنة الجديدة وسيغيب عما تبقى من الموسم.

We are delighted to confirm the arrival of vastly experienced goalkeeper @PReina25 on loan until the end of the season. 🙌#BienvenidoPepe#AVFC@eToro — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2020

وسبق لرينا أن لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول 394 مباراة بين 2005 و2014، تخللها إعارته لنابولي الإيطالي في موسمه الأخير مع "الريدز"، قبل أن يوقع مع بايرن ميونيخ الألماني (2014-2015) ثم نابولي مجددا (2015-2018) وصولا إلى ميلان، وذلك بعد أن بدأ مشواره في الفرق العمرية لبرشلونة ثم الفريق الأول (2000-2002) قبل أن يتركه للدفاع عن عرين فياريال (2002-2005).

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وقد يبدأ رينا الذي مثل بلاده في 36 مباراة دولية، رحلة عودته لـ "البريمير ليغ" السبت المقبل في المباراة أمام برايتون.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 18 في منطقة الهبوط إلى الدرجة الأولى برصيد 21 نقطة من 22 مباراة، وقد تعرض في آخر مبارياته لخسارة قاسية بنتيجة 1-6 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين ووصيف ترتيب الموسم الحالي.

المصدر: أ ف ب