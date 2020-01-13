مورينيو يلمح إلى إمكانية غياب كين عن المنتخب الإنجليزي في "يورو 2020"

ألمح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام الإنجليزي إلى أن هدافه هاري كين قد لا يصل إلى الجاهزية البدنية في الوقت المناسب لقيادة إنجلترا بنهائيات كأس أوروبا 2020 الصيف المقبل.

وأجرى كين عملية جراحية بعد تعرضه لتمزق في أحد أوتار العضلة الخلفية لفخذه الأيسر خلال مباراة الدوري ضد ساوثهامبتون يوم رأس السنة.

وتوقع الفريق عودة كين إلى التدريب في أبريل القادم، دون تحديد موعد دقيق لهذه العودة.

وفي رده على سؤال بشأن وضع كين خلال مؤتمره الصحفي عشية المباراة ضد ميدلزبره (درجة أولى) في كأس الاتحاد الإنجليزي، زاد مورينيو من حجم الشك بإمكانية تعافي ابن الـ 26 عاما في الوقت المناسب للمشاركة في كأس أوروبا 2020، بإشارته إلى أن هداف السبيرز قد لا يعود إلى الملاعب قبل الموسم المقبل.

وقال مورينيو للصحافيين: "ليس لدينا أي أخبار بشأن هاري، وإذا سألتموني كل مرة نأتي فيها إلى هنا، فإن الجواب سيكون نفسه".

وأضاف: "نتوقع عودته، لا أعرف، في منتصف أبريل أو في نهايته، أو في مايو، في الموسم المقبل، لا أعرف. ليس لدي أي جديد لأقدمه بشأن هاري".

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ونشر كين تغريدة في "تويتر" أول أمس، كشف فيها أن عمليته في عطلة نهاية الأسبوع كانت ناجحة، وأنه حريص على بدء مرحلة التعافي، مرفقا إياها بصورة له وهو في فراشه بالمستشفى.

وحصد كين لقب أفضل هداف في تصفيات كأس أوروبا 2020 بـ 12 هدفا، ويأمل أن يكون جاهزا في الوقت المناسب للمباراة الأولى لبلاده في البطولة القارية ضد كرواتيا في 14 يونيو المقبل.

المصدر: أ ف ب