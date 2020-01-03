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توتنهام يعلن تفاصيل إصابة هاري كين

الرياضة

توتنهام يعلن تفاصيل إصابة هاري كين
Gettyimages.ru
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كشف توتنهام الإنجليزي اليوم الجمعة، عن تشخيص إصابة قائده وهدافه هاري كين، التي تعرض لها خلال مباراة ساوثهامبتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وحسب الموقع الرسمي لتوتنهام في "تويتر"، فإن كين تعرض لتمزق في العضلة الخلفية للقدم اليسرى.

ولم يحدد توتنهام مدة غياب قائده، لكن العديد من التقارير أجمعت بأن هذا النوع من الإصابة يحتاج لراحة لفترة تتراوح ما بين شهر وشهر ونصف.

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ولم يستطع النجم الإنجليزي إكمال مباراة ساوثهامبتون، في الجولة الماضية، والتي خسرها فريقه بهدف نظيف، بسبب آلام في العضلة الخلفية لقدمه اليسرى.

وسيغيب كين بالتأكيد عن مواجهة توتنهام على ملعب ميدلسبره في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد غد.

المصدر: وكالات

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