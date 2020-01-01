بالفيديو.. الحكم يعاقب مورينيو بسبب "تجسسه الغريب" على خطة خصمه أثناء المباراة

تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، بطاقة صفراء بسبب تجسسه على مساعد مدرب خصمه ساوثهامبتون، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ 21 من "البريمير ليغ".

وأظهرت الكاميرات الناقلة للمباراة مورينيو في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، وهو يقف أمام دكة بدلاء ساوثهامبتون وينظر علنا لما يكتبه مساعد المدرب، في محاولة لمعرفة التكتيك الخاص بالخصم، في ظل تأخر فريقه بهدف.

Peeps who do this during an exam are first class bully.....



#Mourinho "Mourinho" pic.twitter.com/ryevXm6iJ1 — Electrified (@Tezzzy_) January 1, 2020

وقام حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء في وجه مورينيو بعد استدعائه من قبل الحكم الرابع.

وانتهت المباراة بفوز ساوثهابتون بهدف نظيف، سجله مهاجم أصحاب الأرض، داني إنجز، في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

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وبهذه النتيجة، رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات