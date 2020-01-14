كونتي يفوز ضد تشيلسي قضائيا

كسب أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لإنتر ميلان الإيطالي، الدعوى القضائية ضد فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي، وذلك بسبب إقالته تعسفيا بعد أن قاد الفريق لموسمين بين 2016 و2018.

وقضت المحكمة لصالح كونتي على أن يدفع له تشيلسي تعويضا أساسيا قدره 1524 جنيها إسترلينيا بالإضافة إلى مبلغ تعويضي بقيمة 83.682 جنيه، أي عليه دفع 85.206 جنيه إسترليني."

ووفقا للتقارير المالية الأخيرة، فإن إقالة كونتي من تشيلسي، كلفت خزانة الفريق 26.6 مليون جنيه إسترليني له ولطاقمه الفني.

ANTONIO CONTE WINS LEGAL BATTLE AGAINST CHELSEA OVER 2019 SACKING https://t.co/iSLIPENrAk — predictionkings (@P_kingsltd) January 14, 2020

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وقرر تشيلسي إقالة كونتي والتعاقد مع ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الحالي صيف 2018، لكنه لم يستمر سوى موسم واحد قبل العودة إلى إيطاليا لتولي مهمة الإشراف على "السيدة العجوز".

وفاز كونتي مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز في العام التالي بكأس الاتحاد الإنجليزي، لكن ذلك لم يكن كافيا أمام إدارة البلوز وتمت إقالته قبل 12 شهرا على نهاية عقده.

وتشير التقارير إلى أن فريق تشيلسي أقال 9 مدربين في عهد مالكه الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، وأنفق على ذلك نحو 106 ملايين يورو.

ويحتل إنتر ميلان وصافة ترتيب الدوري الايطالي برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر يوفنتوس.

المصدر: وكالات