أول ظهور لفالفيردي بعد الاجتماع "المصيري" مع إدارة برشلونة (صورة)

نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، صورة لإرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عقب اجتماعه مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني.

وحسب صحيفة "سبورت"، فإن فالفيردي أنهى الاجتماع عصر اليوم، وظهر مبتسما وهو يغادر المدينة الرياضية لبرشلونة.

ودار الاجتماع حول مصير فالفيردي مع برشلونة، لا سيما بعد خسارة الفريق أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في السعودية.

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📸 La foto del dia es de @VALENRICH



🔥🔥 pic.twitter.com/5iCH7ZEcLe — Diario SPORT (@sport) January 13, 2020

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من جهته، ذكر "راديو كتالونيا" أن رئيس برشلونة أخبر فالفيردي أنهم في إدارة النادي سيتصلون بوكيل أعماله لبدء إجراءات فسخ التعاقد معه.

وذكرت العديد من التقارير الإسبانية أن اجتماع مجلس إدارة برشلونة، مساء اليوم، سيحدد القرار النهائي بشأن مصير فالفيردي مع الفريق الكتالوني، وفي حال إقالته فمن المرجح تعيين غارسيا بيمينتا المدير الفني الحالي لفريق الشباب، لتولي القيادة الفنية للبارسا حتى نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن فالفيردي يشرف على تدريب برشلونة منذ العام 2017، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني في مناسبتين، كما فاز معه بكأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، ولكن ومع كل سقوط للبلوغرانا، تتعالى الأصوات المطالبة بإقالته.

المصدر: وكالات