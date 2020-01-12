شاهد.. "السيدة العجوز" تروض "ذئاب" روما

خرج فريق يوفنتوس من ملعب "الأولمبيكو" بفوز ثمين على مضيفه روما (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدفي فريق يوفنتوس "السيدة العجوز" كل من، المدافع التركي ميريح ديميرال، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقتين (3، و10 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الأرجنتيني دييغو بيروتي هدف روما الوحيد، في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

وهز كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" شباك منافسيه للمباراة السادسة على التوالي مع يوفنتوس، مسجلا تسعة أهداف فيها، ليرفع رصيد إلى 14 هدفا خلال 16 مباراة، ويتقدم إلى المركز الثاني في قائمة هدافي "الكالتشيو" بفارق 6 أهداف خلف المتصدر الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو.

ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة، وانتزع صدارة قائمة ترتيب "الكالتشيو" بفارق نقطتين من إنتر ميلان، الذي تعادل على أرضه وبين جماهيره (1-1) أمام ضيفه أتالانتا، صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

بينما توقف رصيد روما عند 35 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس، على سلم الترتيب.

المصدر: RT