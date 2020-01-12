وفاة الدراج البرتغالي غونسالفيس في المرحلة السابعة من رالي دكار في السعودية

أعلن منظمو رالي دكار الصحراوي المقام في السعودية، وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس، بعد سقوطه في المرحلة السابعة بين الرياض ووادي الدواسر، اليوم الأحد.

وأشار المنظمون إلى أن غونسالفيس (40 عاما)، الذي كان يشارك في الرالي للمرة الثالثة عشرة وحل ثانيا في فئة الدراجات النارية عام 2015، سقط عند الكيلومتر 276 من المرحلة.

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away.



Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves.



Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves.



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وأوضح بيان المنظمين، أن غونسالفيس كان فاقدا للوعي لدى وصول الفريق الطبي لمعاينته، وحاول المسعفون إنعاشه في مكان الحادث، قبل نقله على متن مروحية إلى المستشفى حيث تم إعلان وفاته.

وبدأ غونسالفيس المشاركة في رالي دكار في العام 2006، وأنهاه ضمن المراكز العشرة الأولى أربع مرات. وفي النسخة الحالية، كان يحتل المركز 46 في الترتيب العام بنهاية المرحلة السادسة في الرياض الجمعة الماضي، قبل أن يخلد المشاركون إلى يوم راحة أمس السبت، واستأنف الرالي اليوم الأحد.

وتقام النسخة الـ42 للرالي الأكثر شهرة عالميا للمرة الأولى في المملكة السعودية، وذلك ضمن استراتيجية سعودية لاستضافة أحداث رياضية عالمية مختلفة.

المصدر: أ ف ب