شاهد.. صلاح يضع مدافع توتنهام في مهب الريح

فوت محمد صلاح على نفسه فرصة تسجيل واحد من أجمل الأهداف في المرحلة الـ22 من الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما أهدر فرصة سانحة، خلال اللقاء الذي جمع فريقه ليفربول وتوتنهام، أمس السبت.

وتوصل النجم المصري، في الدقيقة 42، بكرة بينية في العمق، واستغل سرعته ليتوغل داخل منطقة جزاء توتنهام، قبل أن يراوغ المدافع دافينسون سانشيز، الذي فقد توازنه وسقط على الأرض، ليجد صلاح نفسه أمام المرمى في وضعية مواتيه لتسجيل الهدف، لكن تسديدته مرت محاذية للقائم الأيسر لحارس مرمى توتنهام.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على توتنهام بهدف نظيف، صنعه صلاح لزميله البرازيلي فيرمينو.

المصدر: RT