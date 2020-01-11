"النسر" شيرو إيموبيلي ينقض على نابولي (فيديو)

تغلب فريق لاتسيو على ضيفه نابولي بهدف، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق لاتسيو "النسور" بالفضل في انتصاره لمهاجمه، شيرو إيموبيلي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.

وعزز شيرو إيموبيلي بذلك تربعه على عرض صدارة الهدافين، برصيد 20 هدفا، مبتعدا بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه، البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، ويليهما في المركز الثالث البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، برصيد 13 هدفا.

وواصل لاتسيو سلسلة انتصاراته ورفع رصيده إلى 42 نقطة، معززا موقعه في المركز الثالث في قائمة "الكالتشيو".

بينما توقف رصيد نابولي عند 24 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT