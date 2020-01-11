أقدم لاعب في تاريخ كرة القدم يمدد عقده مع فريقه لموسم إضافي

مدد الدولي الياباني السابق، كازويوشي ميورا، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ53 الشهر المقبل، عقده مع ناديه الحالي يوكوهاما، الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الياباني لكرة القدم.

ووقع ميورا، عقدا جديدا سيدافع بموجبه عن ألوان يوكوهوما، حتى نهاية الموسم المقبل.

وسيشارك ميورا بذلك، للمرة الأولى منذ العام 2007، في مباريات دوري الدرجة الأولى الياباني، التي سيخوضها يوكوهوما، انطلاقا من الموسم المقبل.

وبدأ ميورا مسيرته الاحترافية في العام 1989، ويعتبر أقدم لاعب كرة قدم محترف.

وبات ميورا، أول لاعب ياباني يحترف في الدوري الإيطالي، عندما انتقل إلى نادي جنوى على سبيل الإعارة عام 1994.

وشارك في أول مونديال لمنتخب بلاده عام 1998 في فرنسا، ودافع عن ألوان منتخب "الساموراي" في 89 مباراة، وسجل 55 هدفا.

المصدر: sports.ru