متاعب برشلونة تتفاقم.. مهاجم الفريق قد يخضع لجراحة عاجلة في الركبة

تتوالى الأنباء السيئة على فريق برشلونة، بعد خسارته الدراماتيكية الخميس الماضي، أمام أتلتيكو مدريد 2-3، في الدور نصف نهائي لكأس السوبر الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير حصري، أن المهاجم الأوروغوياني لبرشلونة، لويس سواريز، قد يخضع لعملية جراحية عاجلة على مستوى الركبة.

Exclusive: Barcelona striker Suarez set for operation on right knee https://t.co/Jy2GSopzJh — SPORT English (@Sport_EN) January 10, 2020

ويعانى سواريز من آلام في ركبته اليمنى تتكرر من وقت لآخر، ويشير التقرير إلى أن الأوروغوياني سيزور الطبيب رامون كوجات غدا الأحد، وسيقوم هذا الأخير بفحص ركبته.

وأوضح التقرير، أن هذه الزيارة قد تسفر عن ضرورة خضوع سواريز لجراحة عاجلة في ركبته.

وسيكون لغياب سواريز تأثير كبير على برشلونة، الذي يمر حاليا بمرحلة حرجة، بسبب تخبطه في سلسلة من النتائج السلبية، كما أن هذا الغياب، يأتي في وقت يخوض فيه "البارسا"، العديد من المباريات الهامة، سواء في الدوري المحلي أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سواريز 11 هدفا في بطولة الدوري الإسباني، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي المسابقة، ويتخلف بفارق هدفين عن متصدر الترتيب، زميله الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وبهدف واحد عن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني (12 هدفا).

المصدر: وكالات