جمال الغندور: هدف بيكيه كان صحيحا (فيديو)

قال الحكم الدولي المصري السابق، جمال الغندور، إن قرار حكم مباراة الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني، بإلغاء هدف مدافع برشلونة جيرادر بيكيه في مرمى أتلتيكو مدريد، لم يكن صائبا.

وأشار الغندور، في تصريحات لقناة السعودية الرياضية التي بثت اللقاء، إلى أن اللاعب التشيلي، أرتورو فيدال، لم يكن في وضعية التسلل لحظة تلقيه الكرة، في الدقيقة 74، ومن ثم عكسها ليتابعها بيكيه في شباك السلوفيني، يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

أما فيما يتعلق بقرار إلغاء هدف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بسبب لمسة اليد، فقد أوضح الخبير التحكيمي المصري بأنه حتى لو تكن اللمسة غير متعمدة، فإن التعديلات الجديدة تشير إلى أنه لا يجوز احتساب الهدف بعد لسمة اليد.

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يذكر أن المباراة انتهت بخسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد (2-3)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة السعودية، ليضرب بذلك موعدا مع جاره ريال مدريد في النهائي، يوم الأحد المقبل.

المصدر: وكالات