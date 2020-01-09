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مشادة بين ميسي وخليفة رونالدو في السعودية.. فيديو

الرياضة

مشادة بين ميسي وخليفة رونالدو في السعودية.. فيديو
AFP Giuseppe CACACE
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دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في مشادة مع البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، خلال اللقاء الذي جمعهما، ضمن الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني.

ورصدت عدسات الكاميرات مشادة كلامية بين ميسي وخليفة منافسه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواطنه جواو فيليكس، مع انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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وانتهت المباراة بخسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد (2-3)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة السعودية.

المصدر: RT

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