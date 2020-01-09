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جدة السعودية بانتظار "الكلاسيكو" أو"الديربي" الإسباني

الرياضة

جدة السعودية بانتظار
AFP GIUSEPPE CACACE
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يحتضن ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة السعودية، مساء اليوم الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لفريق برشلونة، أرنيستو فالفيردي، بالتشكيلة الأساسية التالية للبلوغرانا، في مواجهة "الروخي بلانكوس":

 

بينما اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيلة الأساسية التالية "للروخي بلانكوس" لمواجهة العملاق الكتالوني، على ملعب "الجوهرة المشعة":

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وسيكون الفائز على موعد في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل، مع فريق ريال مدريد، الذي تغلب على فالنسيا (3-1)، في المباراة الأولى ضمن المربع الذهبي للمسابقة، والتي جمعتهما أمس الأربعاء. 

المصدر: "Atleti/FCBarcelona"

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