جدة السعودية بانتظار "الكلاسيكو" أو"الديربي" الإسباني

يحتضن ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة السعودية، مساء اليوم الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لفريق برشلونة، أرنيستو فالفيردي، بالتشكيلة الأساسية التالية للبلوغرانا، في مواجهة "الروخي بلانكوس":

Our Starting 1️⃣1️⃣ for the Spanish Super Cup semifinal! — FC Barcelona (@FCBarcelona) 9 Ocak 2020

بينما اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيلة الأساسية التالية "للروخي بلانكوس" لمواجهة العملاق الكتالوني، على ملعب "الجوهرة المشعة":

[🏧👥] ALINEACIÓN

💪 ¡Estos son los 1⃣1⃣ rojiblancos que lucharán por la ilusión de miles de atléticos desde el inicio! 👇



‼❕‼ 𝙰𝚃-𝙻𝙴-𝚃𝙸 ‼❕‼



🔴⚪#AúpaAtleti | ⚽#BarçaAtleti

|🏆 #Supercopa2020 | pic.twitter.com/9DpoJ3jG2p — Atlético de Madrid (@Atleti) 9 Ocak 2020

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وسيكون الفائز على موعد في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل، مع فريق ريال مدريد، الذي تغلب على فالنسيا (3-1)، في المباراة الأولى ضمن المربع الذهبي للمسابقة، والتي جمعتهما أمس الأربعاء.

المصدر: "Atleti/FCBarcelona"