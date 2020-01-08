ريال مدريد يصطاد "الخفافيش" في السعودية (فيديو)

بلغ ريال مدريد المباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم على حساب منافسه فالنسيا عقب فوزه عليه (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء في مدينة جدة السعودية.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق الملكي في مرمى فريق "خفافيش" فالنسيا كل من، الألماني توني كروس، وإيسكو، والكرواتي لوكا مودريتش، في الدقائق (16، 39، و65) على الترتيب.

بينما سجل قائد فالنسيا دانيال باريخو هدف فريقه الوحيد من ضربة جزاء، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب الملك عبد الله "الجوهرة المشعة"، في جدة.

إقرأ المزيد

وسيكون ريال مدريد على موعد في المباراة النهائية مع الفائز من المباراة التي ستجمع فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد غدا الخميس.

المصدر: RT