شاهد.. كروس يهز شباك فالنسيا من ضربة ركنية بكرة "مخادعة"

تقدم فريق ريال مدريد على فالنسيا بهدف مبكر في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات في مدينة جدة السعودية، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وفاجأ الألماني توني كروس حارس مرمى فالنسيا بكرة "مخادعة"، سددها من ضربة ركنية على غفلة منه وجميع اللاعبين، أخطأ الحارس في التصدي لها لتستقر في شباك "الخفافيش"، وذلك في الدقيقة 16 من انطلاق صفارة بداية اللقاء على ملعب الملك عبد الله "الجوهرة المشعة"، في جدة.

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المصدر: RT