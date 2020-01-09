مانشستر سيتي يخطط لضم 6 لاعبين جدد

أفادت تقارير إعلامية، بأن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسمين الماضيين، قد يتعاقد مع ستة لاعبين جدد هذا العام.

ووفقا لصحيفة "The Telegraph"، فإن مانشستر سيتي، مهتم بالتعاقد مع متوسطي الدفاع، الإسباني باو توريس من فياريال، والبرتغالي روبين دياش من بنفيكا، والظهير الأيسر لليستر سيتي، الدولي الإنجليزي بين تشيلويل.

ولم تذكر الصحيفة أسماء اللاعبين الثلاثة الآخرين الذين يسعى "السيتي" لانتدابهم هذا العام، واكتفت بالإشارة إلى أن الفريق السماوي، سيبحث أيضا عن خليفة لصانع ألعابه الإسباني دافيد سيلفا، الذي أعلن في وقت سابق رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

ويتوقع أيضا أن يفقد "السيتي" هذا العام، خدمات الجناح الألماني ليروي ساني، المرجح انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلى نادي بايرن ميونخ، والمدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، والمهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، اللذين يرغبان في تغيير الأجواء.

المصدر: sports.ru