حافلة برشلونة تضل طريقها في السعودية

واجهت حملة برشلونة للدفاع عن لقب النسخة المعدلة من كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، التي تستضيفها السعودية، سوء حظ، بعد أن وصل الفريق متأخرا إلى حصة تدريبية في جدة، أمس الأربعاء.

وذكرت مصادر في برشلونة، أن سائق حافلة الفريق سلك طريقا غير صحيح.

وكان من المقرر أن يستعد برشلونة لمواجهته المقررة اليوم الخميس، أمام أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي، بإجراء تدريبات على ملعب نادي الاتحاد، لكن السائق توجه بالفريق إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية، التي كان يستعد فيها الغريم ريال مدريد، لخوض مباراة نصف النهائي الثانية للبطولة أمام فالنسيا.

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ويبتعد الملعبان عن بعضهما بما يزيد على 30 كيلومترا.

ووصلت حافلة الفريق الكتالوني أخيرا إلى موقع التدريبات، متأخرة بواقع 45 دقيقة عن الموعد المحدد، بسبب الزحام المروري في المدينة الساحلية.

وكان من المقرر أن يظهر المدرب إرنستو فالفردي، ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، في مؤتمر صحفي قبل مران الفريق أمس الأربعاء، لكنهما تحدثا إلى وسائل الإعلام لاحقا بسبب تأخير الوصول.

وتم الإعلان في نوفمبر الماضي، عن اتفاق بإقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية لمدة ثلاث سنوات.

المصدر: وكالات