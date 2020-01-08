إقالة كونتي كلفت خزينة تشيلسي أموالا طائلة

كلفت إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي والجهاز التدريبي المساعد له، خزائن فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، نحو 31 مليون يورو لفسخ عقده قبل 12 شهرا.

وقام الفريق اللندني بإقالة كونتي في يوليو 2018، وتم الكشف الآن عن الثمن الباهظ الذي دفعه النادي على شكل تعويضات ورسوم قانونية، بعد إجراء الحسابات المالية لتشيلسي، وذلك وفقا لموقع "Sky Sports".

وتولى أنطونيو كونتي تدريب الفريق الإنجليزي عام 2016، وفاز بالدوري في 2017، ومن ثم أقيل قبل 12 شهرا على نهاية عقده، وعين بدلا منه مواطنه ماوريسيو ساري، الذي قضى موسما واحدا أيضا في تشيلسي، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.

ويشرف أنطونيو كونتي الآن على تدريب فريق إنتر ميلان، الذي يتصدر قائمة الدوري الإيطالي، بفارق ألأهداف أمام يوفنتوس تحت قيادة ساري.

بينما تولى مهمة تدريب فريق تشيلسي لاعبه السابق فرانك لامبارد، خلفا لساري.

وتشير التقارير إلى أن فريق تشيلسي أقال 9 مدربين في عهد مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، وأنفق على ذلك نحو 106 ملايين يورو.

المصدر: وكالات