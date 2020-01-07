دي روسي يعلن اعتزاله كرة القدم

قرر لاعب الوسط الدولي الإيطالي السابق دانييلي دي روسي، إنهاء عقده مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، واعتزال كرة القدم عن 36 عاما، حسب ما أعلن اليوم الاثنين.

ويرتبط نجم روما السابق بعقد مع بوكا جونيورز حتى يونيو 2020، لكنه قرر فسخ هذا العقد وإنهاء مسيرته الكروية لأنه يريد "ببساطة العودة إلى بلادي" بحسب ما قال في مؤتمر صحفي بصحبة رئيس النادي الأرجنتيني خورخي أمور أميال.

وأكد دي روسي، أن اعتزاله اللعب لا علاقة بإصابته "البسيطة أو بأي شيء خطير. أشعر ببساطة أنني بحاجة للعودة من أجل أن أكون بجانب عائلتي. أشتاق إلى ابنتي بشكل خاص وهي مشتاقة لي. اتخذت القرار وهو نهائي".

"J'ai pris ma décision, elle est définitive".



Daniele De Rossi, champion du monde 2006 avec l'Italie🇮🇹, prend sa retraite.



Ciao campione ! pic.twitter.com/uThFZphjgg — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) January 6, 2020

ولم يشارك دي روسي مع بوكا جونيورز، سوى في ست مباريات منذ انتقاله إليه في يوليو بعقد لمدة عام، وذلك بعد أن أسدل الستار في نهاية الموسم الماضي على مشواره مع روما، الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ بداية مسيرته الكروية وطيلة 18 عاما، من أجل البحث عن مغامرة جديدة.

وخلافا لرفيق الدرب القائد السابق فرانشيسكو توتي، الذي قرر في 2017 إنهاء مشواره الكروي نهائيا مع الفريق الذي دافع عن ألوانه طيلة مسيرته، أراد دي روسي مواصلة اللعب لكن مع فريق آخر غير روما الذي بدأ مشواره معه في الفرق العمرية عام 2000 وخاض بألوانه 615 مباراة، مسجلا 63 هدفا في جميع المسابقات، وأحرز معه لقب الكأس الإيطالية مرتين عامي 2007 و2008، إضافة إلى الكأس السوبر عام 2007.

ويبدو أن دي روسي الذي خاض 117 مباراة مع المنتخب الإيطالي بين 2004 و2017 وتوج معه بلقب كأس العالم عام 2006، واعتزل دوليا بعد فشل بلاده في التأهل إلى مونديال 2018 في روسيا، سيعود إلى نادي العاصمة الإيطالية لتولي مهمة الإشراف على فريق الشباب بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا".

المصدر: وكالات