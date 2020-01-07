رونالدو يلفت أنظار عشاقه بـ196 دولارا!

عادة ما يفضل النجوم ارتداء الثياب الأكثر أناقة، وأغلى الإكسسوارات، وأثمن الساعات والمجوهرات، خلال ظهورهم في الحفلات والمناسبات، لإثارة وسائل الإعلام وجذب أنظار الجماهير.

ولكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، شذ عن هذه القاعد، وأطل على جماهيره ومعجبيه، إطلالة متواضعة وغريبة في نفس الوقت.

وظهر رونالدو، خلال وصوله أمس الاثنين، إلى ملعب "أليانز ستاديوم"، الذي احتضن مباراة فريقه يوفنتوس وضيفه سامديوريا، وهو يستخدم جهازا قديما لسماع الموسيقى.

Ronaldo showed up with a man bun, wired ear buds, and an iPod shuffle...



And scored a hat trick 😂😂 pic.twitter.com/bvQL0E6LdV — Joshua Hoffmann (@jhoff1222) January 6, 2020

الجهاز عبارة عن "Ipod shffles"، الذي صنعته شركة "آبل" الأمريكية في العام 2005، وكان حينها موضة العصر، قبل أن تتوقف الشركة عن تحديثه عام 2010، وإنتاجه نهائيا عام 2017.

وبحسب صحيفة "thesun" البريطانية، فإن سعر "Ipod shffles"، لا يتجاوز حاليا 196 دولارا في متجر "أمازن".

iPod shuffle trending because of Ronaldo imagine thinking he’s not the biggest superstar on the planet. — Frontline. (@AmDeLaTorious) January 6, 2020

وأثار ظهور رونالدو غير المعتاد، ردود أفعال واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بين معجب ومستغرب.

وفيما يلي أبرز التعليقات

- "أحببت حقيقة أن كريستيانو لا يزال يستخدم iPod Shuffle، لأنني أيضا أستخدم هذا الجهاز لسماع الموسيقي".

- "رونالدو ظهر في يوم من الأيام بساعة يتجاوز سعرها 500 ألف دولار، وفي يوم آخر يستخدم iPod Shuffle"، وذلك في إشارة إلى ظهور رونالدو قبل أيام، وهو يرتدي ساعة باهظة الثمن في حفل جوائز "غلوب سوكر" لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

- "رونالدو يدفئ قلبي باستخدام iPod Shuffle في 2020".

Something about Cristiano Ronaldo owning and using an iPod shuffle in the year 2020 that warms my heart. — ☾ 𝔅𝔢𝔩𝔩𝔞 𝔊𝔬𝔱𝔥 🦇 (@snorkfr0ken) January 6, 2020

- "لا يمكنك التخلي عن الأشياء لمجرد أنها لم تعد عصرية".

والمثير أن رونالدو لم يكتف بخطف الأنظار قبيل بداية المباراة فحسب، بل حتى بعد نهايتها، بفضل تألقه وتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة هدف آخر، ليساهم في فوز يوفنتوس على سامبدوريا برباعية نظيفة.

المصدر: thesun