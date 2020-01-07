كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية الإفريقية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الغردقة المصرية، لمتابعة حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ونقدم إليكم تفاصيل حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا "الكرة الذهبية الإفريقية":

- المصري محمد صلاح

🎖 حقق محمد صلاح الكرة الذهبية الأفريقية لمرتين على التوالي، هل يحمل الفرعون كرته الثالثه في حفل الغد؟ 🇪🇬



تابعوا البث الرسمي لحفل جوائز الكاف #CAFAwards2019 على حسابات الكاف الرسمية!🌟#MoSalahpic.twitter.com/4JcL24rdcq — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) January 6, 2020

- الجزائري رياض محرز

🏅 رياض محرز المرشح لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا سبق وأن فاز بها عام 2016!



هل يكرر نجم ثعالب الصحراء هذا الإنجاز مرة أخرى؟ #CAFAwards2019#RiyadMahrezpic.twitter.com/afOI4Mor0e — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) January 6, 2020

- السنغالي ساديو ماني

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية

- المصري طارق حامد

- الجزائري يوسف بلايلي

- التونسي أنيس البدري

3⃣ من أجمل ما قدمت أفريقيا العام الماضي!



السباق من أجل التتويج باللاعب الأفضل في العام 🤩



بعرض إحصائياتهم لعام 2019، من الذي يستحق اللقب؟ 🤔 #CAFAwards2019pic.twitter.com/dczU1axJSt — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) January 4, 2020

المرشحون لجائزة أفضل لاعب شاب

- المغربي أشرف حكيمي

- النيجيري صامويل شوكويزي

- النيجيري فيكتور أوسيمين

المرشحون لجائزة أفضل مدرب

- السنغالي أليو سيسيه

- الجزائري جمال بلماضي

- التونسي معين الشعباني

Africa’s Men’s Coach of the Year will be chosen from one of these 3⃣!



🇸🇳 @coachalioucisse - @FootballSenegal

🇩🇿 Djamel Belmadi - @LesVerts

🇹🇳 Moïne Chaâbani - @ESTuniscom



All established managers but who will take home the prize? 🤔 #CAFAwards2019pic.twitter.com/jhknvuh0kP — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) December 22, 2019

المرشحون لأفضل منتخب لفئة الرجال

- منتخب الجزائر

- منتخب السنغال

- منتخب مدغشقر

المرشحون لأفضل منتخب لفئة السيدات

- منتخب الكاميرون

- منتخب جنوب إفريقيا

- منتخب نيجيريا

موعد الحفل

يقام الحفل في مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة و19:00 بتوقيت غرينيتش من مساء اليوم.

كيف يتم اختيار الفائز بأفضل لاعب في إفريقيا 2019؟

5 جهات تشترك في عملية التصويت لاختيار الفائزين بجوائز "الكاف" 2019، هذه الجهات هي:

-لجنة الكاف للتنمية والتطوير.

- استفتاء أهم الصحفيين.

- مدربو الأندية المشاركة في الأدوار الإقصائية من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية.

- مدربو منتخبات الاتحادات المحلية المعتمدة داخل القارة الإفريقية.

- قادة منتخبات الاتحادات المحلية المعتمدة داخل القارة الإفريقية.



أبرز الحاضرين في حفل "الكاف"



سيشهد حفل توزيع جوائز "الكاف"، حضور نخبة من نجوم كرة القدم، على غرار، البرازيلي كافو، والفرنسي يوري دجوركاييف، والإيفواري ديديه دروغبا، والكاميروني صامويل إيتو، والجزائري لخضر بلومي، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والمغربي مصطفى حجي.

المصدر: وكالات