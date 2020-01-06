ساديو ماني يصل إلى الغردقة على متن طائرة خاصة

وصل الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى مقر إقامته في الغردقة، وذلك للمشاركة في حفل "الكاف" المقرر إقامته غدا في مصر، لاختيار الأفضل في إفريقيا.

وحطت طائرة ساديو ماني في مطار الغردقة، اليوم الاثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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في حين أكدت تقارير صحفية أن الدولي المصري محمد صلاح، والدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي، اللذين يقارعهما اللاعب السنغالي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، سيغيبان عن الحفل.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الشعار والمسمى الجديد لحفل جوائز "الأفضل في إفريقيا لعام 2019"، والمسمى الجديد سيكون "جوائز الكاف- بيك الباتروس 2019"، بجانب الشعار الخاص بالجائزة والذي يتشكل من 5 أذرع بألوان القارة الإفريقية، تحمل كرة بشعار الاتحاد الإفريقي، وهي الجائزة التي يحصل عليها الفائزون هذا العام.

المصدر: وكالات