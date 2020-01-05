دوري السلة الأردني.. الوحدات يحسم سلسلة "بلاي أوف" أمام الجبيهة ويتأهل إلى النهائي

تغلب نادي الوحدات على نظيره الجبيهة بفارق 22 نقطة وبنتيجة 100-78، في المواجهة الثالثة بينهما التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن سلسلة مباريات الدور نصف النهائي لدوري كرة السلة الأردني.

#الوحدات إلى النهائي رسمياً بعد الفوز في المباراة الثالثة في سلسلة نصف النهائي .

الوحدات 100-78 الجبيهة pic.twitter.com/OGKtFyYxLF — نادي الوحدات (@ALWehdatNews) January 5, 2020

وبهذا الفوز تأهل الوحدات رسميا إلى النهائي لأول مرة في تاريخه، بعد أن حقق انتصاره الثالث تواليا على الجبيهة في سلسلة مباريات نصف النهائي والتي تلعب من 5 مواجهات.

واحتفت جماهير الوحدات التي ملأت جنبات الصالة، بنجوم فريقها مطالبة إياهم بمواصلة المسيرة لإحراز أول لقب سلوي بتاريخ النادي.

وسيلتقي الوحدات في النهائي مع المتأهل من سلسلة لقاءات نصف النهائي الثاني الذي يجمع الأهلي والأرثوذكسي، اللذان يتعادلان بفوز لكل منهما، ويلتقيان في المواجهة الثالثة بينهما غدا الاثنين.

المصدر: وكالات