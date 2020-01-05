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البحرين تطلب استضافة "خليجي 25" بدلا عن العراق

الرياضة

البحرين تطلب استضافة
AFP
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أفادت وسائل إعلام بحرينية بأن البحرين طلبت من الاتحاد الخليجي لكرة القدم منحها الحق في استضافة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج بدلا عن العراق.

ونقلت صحيفة "الوطن" البحرينية اليوم الأحد عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، قوله إن الاتحاد البحريني أبلغ الاتحاد الخليجي برغبته في استضافة "خليجي 25" بدلا عن العراق، مشيرا إلى أن الأمر متروك لقرار الاتحاد الخليجي.

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ولفت رئيس الاتحاد البحريني إلى أن منتخب بلاده هو حامل اللقب، وسبق أن نظمت البحرين بطولة "خليجي 21" في عام 2013.

وفاز العراق بحق استضافة "خليجي 25" في نوفمبر الماضي، غير أن التوترات الراهنة فيه قد تؤدي إلى سحب ملف استضافته للبطولة القادمة، ويعود القرار النهائي بهذا الشأن إلى الاتحاد الخليجي للعبة.

المصدر: الوطن البحرينية

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