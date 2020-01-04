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أسطورة "الأسود الثلاثة": وحده ترامب قادر على حرمان ليفربول من لقب "البريميرليغ"

الرياضة

أسطورة
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قال غاري لينكر أسطورة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم مازحا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إيقاف فريق ليفربول.

وكتب لينكر عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "يبدو أن دونالد ترامب، هو الرجل الوحيد القادر على منع ليفربول من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

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وجاءت تغريدة لينكر بسبب تكهنات كثيرة انتشرت عبر الإنترنت حول إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة بعد اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وقتل سليماني مع عدد من مسؤولي الحشد الشعبي العراقي بضربة جوية أمريكية في طريق مطار بغداد فجر أمس الجمعة.

ويغرد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 60 ممكنة، بعد مرور 21 جولة، وله مباراة مؤجلة أمام وست هام.

المصدر: وكالات

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