بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام خيتافي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الرسمية لخوض مواجهة خيتافي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وشهدت تشكيلة الميرينغي، تواجد البرازيلي إيدير ميليتاو في قلب الدفاع بدلا من القائد سيرجيو راموس الغائب بداعي الإيقاف.

كما تواجد الكرواتي لوكا مودريتش أساسيا في خط الوسط، مكان الشاب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي سيجلس على على مقاعد البدلاء.

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وجاءت تشكيلة النادي الملكي كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، فاران وكارفخال

في خط الوسط: كروس، كاسميرو ومودريتش

في خط الهجوم: إيسكو، كريم بنزيما وغاريث بيل.

المصدر: realmadrid/twitter