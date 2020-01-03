سر اختيار إبراهيموفيتش لارتداء القميص رقم 21 مع ميلان

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي انضم إلى صفوف ميلان الإيطالي لمدة ستة أشهر،عن سبب اختياره القميص رقم 21 مع الفريق.

وقال زلاتان في تصريحاته لقناة ميلان: "لقد عرضت الأرقام المتاحة على أطفالي وكانوا يفضلون الرقم 21، لذلك قررت اختياره".

وأضاف: "لم أتغير منذ أن كنت طفلا، لا يزال لدي نفس الجوع والعزيمة والثقة، هدفي هو مساعدة النادي والفريق على تحسين الوضع، وأن أؤدي بشكل جيد على المستوى الفردي".



وعن كواليس موافقته على الانضمام لميلان، قال المهاجم البالغ 38 عاما: "خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الأخيرة، تحدثت مع بوبان ومالديني أكثر من زوجتي، كل شيء سار بشكل جيد".



وختم "لدي ذكريات طيبة تجاه ميلان، إيجابية، إنه ناد وفريق رائع، وأمر رائع أن أكون في سان سيرو".

#RT@footballitalia: Zlatan Ibrahimovic revealed why he chose the Number 21 jersey at #ACMilan , what he wants from this season and talked more with club directors “than my own wife” recently https://t.co/FAOdJXDOlI#SerieA#IbraDay#Ibrahimovicpic.twitter.com/5lIwYchi3P — Dhiqrullah007 (@dhiqrullah007) January 3, 2020

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وأصبح إبراهيموفيتش لاعبا حرا بحلول شهر ديسمبر الماضي، بعد أن انتهى عقده مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، قبل العودة إلى الروسونيري بعقد لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد إلى عام إضافي.

وسبق أن لعب المهاجم "إبرا" بقميص ميلان في الفترة من 2010، وحتى 2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان، ومنه إلى الدوري الإنجليزي ثم الأمريكي.

ويعاني ميلان بشدة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بعد مرور 17 جولة من انطلاق "الكالتشيو".

المصدر: وكالات