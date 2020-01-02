مبارك تدخل للعفو عن "السد العالي" (فيديو)

كشف حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري الأسبق، كواليس تدخل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للعفو عن الحارس عصام الحضري بعد "هروبه" إلى سيون السويسري.

وقال حمدي خلال لقاء تلفزيوني: "أثناء تكريم الرئيس للاعب عصام الحضري مع المنتخب المصري، قام الحارس بشكوى إدارة النادي وشخصي على وجه الخصوص بسبب قرار عدم عودته".

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يذكر أن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق الملقب بـ"السد العالي"، ترك الأهلي المصري عام 2008 في منتصف الموسم دون علم مجلس الإدارة أو الجهاز الفني للانضمام لنادي سيون السويسري في موقف أغضب جماهير النادي الأهلي التي رفضت بعد ذلك جميع محاولات الحارس بالعودة مرة أخرى لصفوف الفريق.

وأضاف حمدي خلال اللقاء:"قال الحضري لمبارك إن الأهلي قام بإيقافي وأبعدني. وحسن حمدي هو الذي اتخذ هذه القرارات، وطلب منه أن ينهي هذه الأزمة ليعود للنادي".

وتابع حمدي: "أبلغني زكريا عزمي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية المصرية آنذاك) برسالة مبارك عبر الهاتف، وزارني سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وقتها في مكتبي، لكنني أبلغت عزمي برسالة إلى مبارك حول الفعل الذي ارتكبه الحضري".

وأضاف: "أبلغت مبارك بأن الحضري هرب من النادي دون إذن وقام برفع قضايا وشكاوى ضدنا، فهل هذه التصرفات ترضي رئيس الجمهورية؟. قلت أنه قام بارتكاب عمل لا أخلاقي، والأهلي لا يقبل بذلك".

وتابع: "رد مبارك من خلال عزمي مجددا وأيد قراري بإيقاف الحضري وعدم عودته للنادي من جديد، وأشاد بي، وقال أنني رجل جيد".

المصدر: وكالات