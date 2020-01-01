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قطر تفرج عن المجموعة المتبقية من مشجعي الترجي التونسي المحتجزين

الرياضة

قطر تفرج عن المجموعة المتبقية من مشجعي الترجي التونسي المحتجزين
تيفو مميز لجماهير الترجي التونسي
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نقلت إذاعة تونسية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن السلطات القطرية أصدرت قرارا، اليوم الأربعاء، يقضي بإطلاق سراح التونسيين الأربعة الموقوفين منذ ثلاثة أسابيع في الدوحة.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن سبب احتجاز هؤلاء المشجعين كان الاشتباه في تعاطيهم المخدرات.

وذكرت الإذاعة أنه "سيتم خلال الساعات القليلة القادمة استكمال إجراءات ترحيلهم".

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وكانت السلطات القطرية أخلت في وقت سابق سبيل 14 مشجعا من أنصار فريق الترجي التونسي، كانوا أوقفوا بسبب إثارة أعمال شغب خلال كأس العالم للأندية بكرة القدم في قطر الشهر الماضي، بينما احتجزت عددا آخر للتحقيق في شبهة تعاطي مخدرات.

وحل الترجي، بطل إفريقيا في النسختين الماضيتين، في المركز الخامس لمونديال الأندية بعد الفوز على السد القطري في مباراة تحديد المركز الخامس بستة أهداف مقابل هدفين، في البطولة التي توج بها ليفربول الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: وكالات

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