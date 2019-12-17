الترجي التونسي يكتسح السد القطري بسداسية في مونديال الأندية (فيديو)

حقق الترجي التونسي فوزا عريضا على السد القطري 6-2 في المباراة التي جمعتهما، اليوم، لتحديد صاحب المركز الخامس في كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر لغاية الـ 21 من ديسمبر الجاري.

وتناوب على تسجيل سداسية الترجي، الليبي حمدو الهوني ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 6 و42 و44، وأنيس البدري هدفين في الدقيقتين 13 و26 من ركلة جزاء، وسامح الدربالي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

فيما جاء هدفا أصحاب الأرض من ركلتي جزاء نفذهما الجزائري بغداد بو نجاح وحسن خالد الهيدوس في الدقيقتين 32 و49 على التوالي.

ولعب السد بعشرة لاعبين منذ طرد لاعبه عبد الكريم حسن في الدقيقة الـ 24 من عمر اللقاء.

يذكر أن السد والترجي ودعا المنافسة على لقب مونديال الأندية من الدور ربع النهائي عندما خسر الأول أمام مونتيري المكسيكي 3-2، والثاني أمام الهلال السعودي بهدف دون رد.

المصدر: RT