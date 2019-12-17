الترجي التونسي يكتسح السد القطري بسداسية في مونديال الأندية (فيديو)
حقق الترجي التونسي فوزا عريضا على السد القطري 6-2 في المباراة التي جمعتهما، اليوم، لتحديد صاحب المركز الخامس في كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر لغاية الـ 21 من ديسمبر الجاري.
وتناوب على تسجيل سداسية الترجي، الليبي حمدو الهوني ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 6 و42 و44، وأنيس البدري هدفين في الدقيقتين 13 و26 من ركلة جزاء، وسامح الدربالي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.
فيديو : اهداف المباراة : #الترجي التونسي 6 - 2 #السد ... #كأس_العالم_للأندية#قطر2019#ClubWCpic.twitter.com/e9PjV1W8Tc— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2019
فيما جاء هدفا أصحاب الأرض من ركلتي جزاء نفذهما الجزائري بغداد بو نجاح وحسن خالد الهيدوس في الدقيقتين 32 و49 على التوالي.
فيديو : هدف #الترجي التونسي يتقدم 6 - 2 على #السد في الدقيقة 87 ... #كأس_العالم_للأندية#قطر2019#ClubWCpic.twitter.com/gCP9b6AWi6— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2019
ولعب السد بعشرة لاعبين منذ طرد لاعبه عبد الكريم حسن في الدقيقة الـ 24 من عمر اللقاء.
يذكر أن السد والترجي ودعا المنافسة على لقب مونديال الأندية من الدور ربع النهائي عندما خسر الأول أمام مونتيري المكسيكي 3-2، والثاني أمام الهلال السعودي بهدف دون رد.
المصدر: RT