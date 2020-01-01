يوفنتوس يجهز مفاجأة لرونالدو في 2020

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، لتقديم هدية خاصة لمهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في العام 2020، وذلك بتجديد عقده لعام إضافي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مسؤولي اليوفي، يخططون لتمديد عقد رونالدو حتى العام 2023، وهو ما من شأنه أن يبقي على الدولي البرتغالي في تورينو، حتى يبلغ عامه الـ 38.

وتترد شائعات كثيرة في الآونة الأخيرة، حول مدى رغبة رونالدو، في تمديد عقده مع يوفنتوس، وذلك في أعقاب هزيمة اليوفي أمام لاتسيو بنتيجة 1-3 في كأس السوبر الإيطالي، في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت صحيفة "كوريير ديللو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو يعتقد أنه لا يزال قادرا على تقديم الكثير ليوفنتوس، على الرغم من بلوغه سن الـ34، مضيفة أنه مهتم جدا بتمديد عقده حتى إلى ما بعد العام 2023.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، فابيو باراتيتشي، يعي تماما ما يدور في مخيلة رونالدو، وهو مستعد لتقديم عرض جديد لـ"الدون"، الذي ينتهي عقده الحالي في العام 2022.

ومن المنتظر أن يوقع رونالدو عقده الجديد في الربيع المقبل، عندما تصبح الصورة واضحة لمسؤولي يوفنتوس، حول الألقاب التي قد يتوج بها فريقهم مع نهاية الموسم الحالي.

ويقدم رونالدو أداء جيدا هذا الموسم، حيث سجل لليوفي 12 هدفا حتى الآن، في كافة المسابقات.

المصدر: dailymail.co.uk