ميسي ملك الركلات الحرة في العقد الأخير

ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، هو صاحب الرقم القياسي في تسجيل الأهداف من الركلات الحرة بالدوريات الخمسة الكبرى، خلال العقد الأخير.

وتفوق ميسي على غريمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي. فقد سجل الساحر الأرجنتيني 34 ركلة حرة مباشرة في العقد الأخير في مسابقة الدوري الإسباني، مقابل 20 هدفا لرونالدو في الفترة نفسها.

34 - Lionel Messi scored 34 direct free-kick goals this decade in league competition. This tally was 14 more than any other player within the top 5 European leagues in the 2010s. Specialist. #Opta2010spic.twitter.com/ZdPINkS0aK — OptaJoe (@OptaJoe) December 31, 2019

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وفي المركز الثالث جاء البوسني ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس بـ 16 هدفا.

المصدر: وكالات