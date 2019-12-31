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ميسي ملك الركلات الحرة في العقد الأخير

الرياضة

ميسي ملك الركلات الحرة في العقد الأخير
AFP Josep LAGO
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ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، هو صاحب الرقم القياسي في تسجيل الأهداف من الركلات الحرة بالدوريات الخمسة الكبرى، خلال العقد الأخير.

وتفوق ميسي على غريمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي. فقد سجل الساحر الأرجنتيني 34 ركلة حرة مباشرة في العقد الأخير في مسابقة الدوري الإسباني، مقابل 20 هدفا لرونالدو في الفترة نفسها.

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وفي المركز الثالث جاء البوسني ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس بـ 16 هدفا.

المصدر: وكالات

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