أتلتيكو مدريد يعلن إصابة ليمار

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، معاناة لاعبه الفرنسي توماس ليمار من إصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن من دون أن يحدد فترة غيابه عن الملاعب.

وأشار النادي في بيان على موقعه الرسمي إلى أن الجهاز الطبي أكد "معاناة ليمار من إصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن. نتابع تطور حالته الصحية".

Globallookpress Mutsu Kawamori

ويعتبر لاعب خط الوسط البالغ 24 عاما أحد الوجوه الأساسية التي قد تغادر نادي العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الخميس المقبل في إسبانيا.

وقد أشارت الصحافة الإسبانية إلى اهتمام كل من ليون الفرنسي وأرسنال الإنجليزي بالحصول على خدمات لاعب موناكو السابق، الذي وصل إلى أتلتيكو مقابل 72 مليون يورو في صيف 2018.

وعانى ليمار في إيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية للمدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، إذ شارك أساسيا في تسع مباريات في "الليغا" هذا الموسم لم يسجل خلالها أي هدف.

ويبحث ليمار، المتوج بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، عن فرصة لإظهار مكانته للمدرب ديدييه ديشان قبيل بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقررة الصيف المقبل في 12 مدينة أوروبية.

المصدر: أ ف ب