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برشلونة يعلن حجم إصابة نجميه

الرياضة

برشلونة يعلن حجم إصابة نجميه
AFP LLUIS GENE
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أعلن نادي برشلونة الإسباني أن حارس مرماه الألماني، مارك أندريه تير شتيغن، سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة، في حين سيبتعد زميله في خط الوسط البرازيلي أرثر ميلو لثلاثة أسابيع.

وجاء في بيان صادر عن النادي الكتالوني على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن شتيغن "خارج الخدمة لأنه يخضع لعلاج في ركبته اليمنى جراء إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة، وسيتحدد موعد عودته إلى الملاعب حسب استجابته للعلاج".

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وفي ما يتعلق بلاعب الوسط البرازيلي أرثر، فقد ذكر النادي أنه "يواصل علاجه من إصابة في المحالب وسيغيب نحو ثلاثة أسابيع"، ما يعني غيابه عن مباراتي إسبانيول وغرناطة في "الليغا"، ولقاء أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية.

ويتصدر برشلونة (حامل اللقب) ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة.

المصدر: أ ف ب

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