ليفربول يحصد جائزة جديدة (فيديو)

نال فريق ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل ناد في عام 2019، والتي قدمتها "غلوب سوكر" العالمية، اليوم الأحد، خلال حفل توزيع النسخة الـ 11 من جوائزها، الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية.

وتألق فريق ليفربول خلال 2019، فقد توج بلقب دوري الأبطال، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ويسير بخطى ثابتة نحو قيادة "الريدز" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ 30 عاما.

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بينما حصل نادي الهلال السعودي، على جائزة أفضل ناد عربي لعام 2019، بعد حصوله على لقب دوري أبطال آسيا.

في حين حصد ناديا أياكس أمستردام الهولندي وبنفيكا البرتغالي على جائزة أفضل أكاديمية لكرة القدم لعام 2019.

المصدر: وكالات